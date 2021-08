Mãe reencontra bebê que passou 4 dias perdida em floresta na Rússia

BBC Geral





Uma menina de apenas um ano e dez meses de idade, que estava desaparecida, foi encontrada viva após ficar quatro dias perdida e sozinha em uma floresta na Rússia.

Lyuda Kuzina se perdeu perto de sua casa na região de Smolensk, a oeste de Moscou, levando a uma busca envolvendo centenas de pessoas.

Ela não tinha comida ou água e acabou sendo encontrada coberta de picadas de insetos, mas ainda viva, depois que um dos grupos de busca a ouviu gemer.

"Ela prometeu nunca mais fugir da mamãe de novo", disse Antonina Kuzina, mãe da menina, ao jornal Komsomolskaya Pravda.

"Embora por quanto tempo ela vai se lembrar dessa promessa, eu não tenho ideia. Mas pelo menos ela diz isso", afirmou.

Agora, a criança está sendo cuidada em um hospital infantil em Smolensk.

Uma rede de TV russa conversou com a mãe em um parquinho fora do hospital, onde aguardam a alta.

Sledcom Smolensk Mãe e filha se reuniram logo após Lyuda ser encontrada na floresta

O alarme foi dado depois que Lyuda deixou a casa de verão da família na última terça-feira na área de Tyomkinsky.

Ela estava brincando do lado de fora com sua irmã de quatro anos, mas entrou em uma floresta próxima quando sua mãe foi até a casa de um vizinho e sua irmã a seguiu.

Cerca de 400 voluntários e policiais começaram a vasculhar a área em busca da criança.

Mergulhadores chegaram a checar se ela não teria caído em reservatórios de água da região, mas não encontraram nada.

Até que, quase quatro dias após o desaparecimento, um dos grupos parou para descansar a 4 km da casa da família da menina. Então eles ouviram um barulho.

"Os voluntários me disseram que não tinham estado muito longe do local no primeiro dia", disse a mãe.

"Foi apenas no quarto dia, quando ouviram um gemido, que a encontraram coberta por galhos debaixo de uma árvore", acrescentou.

A história de sobrevivência de Lyuda lembra a de um menino de três anos que sobreviveu por 72 horas em uma área ocupada por lobos e ursos na floresta da Sibéria, também na Rússia, em 2016.

Tserin Dopchut sobreviveu comendo uma pequena barra de chocolate, enquanto Lyuda não tinha nenhuma comida.

