Egito reabre parcialmente passagem fronteiriça com Faixa de Gaza

AF Agência France-Presse

(crédito: SAID KHATIB / AFP)

Após vários dias de fechamento, o Egito reabriu parcialmente, nesta quinta-feira (26), a passagem de fronteira de Rafah com a Faixa de Gaza, a única conexão deste território palestino com o exterior que não é controlada por Israel.

A passagem de Rafah foi fechada na segunda-feira após um fim de semana de confrontos entre as forças israelenses e os manifestantes de Gaza. Os embates deixaram cerca de 40 feridos, palestinos em sua maioria, na fronteira entre ambos os territórios.

Nesta quinta-feira, a passagem foi reaberta para viajantes que voltavam do Egito para Gaza. No sentido inverso, será reaberto no domingo, informou o Ministério do Interior do enclave palestino dirigido pelo movimento Hamas.

O governo israelense anunciou, por sua vez, a flexibilização de algumas das restrições ao transporte de mercadorias, como veículos novos, através da passagem fronteiriça de Kerem Shalom.

Também permitirá que mais 1.000 empresários possam sair de Gaza pela passagem de Erez, no norte do território.