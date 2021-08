Explosão é registrada do lado de fora do aeroporto de Cabul; Há feridos

CB Correio Braziliense

(crédito: AKIL KOHSAR)

Uma explosão foi ouvida do lado de fora do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, nesta quinta-feira (26/8). O porta-voz do Pentágono confirmou a explosão, mas não deu mais detalhes sobre o que ocorreu. "Podemos confirmar uma explosão fora do aeroporto de Cabul. As vítimas não estão claras neste momento", afirmou John Kirby. "Forneceremos detalhes adicionais quando pudermos".

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Agora há pouco, o Pentágono confirmou que a explosão causou mortes, mas ainda não se sabe quantas vítimas. "Podemos confirmar que a explosão perto do aeroporto de Cabul resultou em um número desconhecido de vítimas", disse John Kirby. Entre as vítimas estariam norte-americanos. Segundo ele, foram pelo menos duas explosões e elas são resultados de um ataque. "Podemos confirmar que a explosão no Abbey Gate foi o resultado de um ataque complexo que resultou em várias vítimas americanas e civis. Podemos também confirmar pelo menos uma outra explosão no Baron Hotel ou próximo a ele, a uma curta distância do Abbey Gate", disse pelo Twitter.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

De acordo com a Al Jazeera, uma fonte de segurança do Talibã disse que pelo menos 11 pessoas, incluindo estrangeiros e crianças, foram mortas, e muitos guardas do Talibã ficaram feridos. De acordo com o New York Times, a explosão foi causada por pelo menos um homem-bomba vestindo um colete explosivo.

Funcionários do governo dos Estados Unidos e de países aliados afirmaram nas últimas horas que tinham informações dos serviços de inteligência sobre ameaças de ataques contra o aeroporto da capital afegã.

Nas redes sociais, circulam imagens de pessoas feridas.

BREAKING: Uma explosão sacudiu uma área fora do Aeroporto Internacional Hamid Karzai em Cabul nesta quinta-feira, o Pentágono confirmou, poucas horas depois que governos ocidentais alertaram sobre uma ameaça à segurança naquele local. #Afghanistan pic.twitter.com/qIcCN8nUHw — Douglas Protázio (@douglasprotazio) August 26, 2021

???? Em desenvolvimento: Primeiras notícias que chegam de Kabul dão conta que se trata de um ATENTADO SUÍCIDA. #Afghanistan • #Kabul • #Terrorism pic.twitter.com/syUyRlkkVC — ORKAN INTΞL (@OrkanIntel) August 26, 2021

As cenas de caos se repetem há uma semana no aeroporto da capital afegã. No local, milhares de pessoas tentam embarcar em voos para fugir do país desde que o Talibã retornou ao poder, em 15 de agosto.

Aguarde mais informações