AFEGANISTÃO

Pentágono afirma que ataque com drone matou dois alvos importantes do EI no Afeganistão "Posso confirmar, agora que recebemos mais informações, que dois alvos importantes do EI morreram e outro foi ferido no ataque executado neste sábado de fora do Afeganistão", afirmou o general americano Hank Taylor.