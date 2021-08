Costa Leste dos EUA se prepara para o "extremamente perigoso" furacão Ida

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP PHOTO / NOAA/CIRA/RAMMB / HANDOUT )

Moradores de áreas de alto risco evacuaram suas casas e fizeram fila para estocar suprimentos antes da chegada do furacão Ida, anunciado como "extremamente perigoso". O fenômeno deve tocar a terra ao sul dos Estados Unidos neste fim de semana após atingir o oeste de Cuba.



O Serviço Nacional de Meteorologia dos UA está prevendo uma "onda de tempestade potencialmente mortal" quando o furacão atingir a costa da Louisiana e do Mississippi, alertando sobre "danos catastróficos por ventos" e pedindo às pessoas nas áreas afetadas que sigam o conselho das autoridades locais.

"A hora de agir é AGORA. O furacão Ida está previsto para atingir a terra firme como um furacão de categoria 4", alertou o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia de Nova Orleans em um tuíte.

É o segundo nível mais alto na escala de furacões de vento de Saffir-Simpson, com uma força mínima de 209 quilômetros por hora.

Louisiana declarou estado de emergência em antecipação à tempestade, que atingirá os Estados Unidos no domingo, 16 anos após o devastador furacão Katrina, que causou inundações em 80% de Nova Orleans e matou mais de 1.800 pessoas.

As autoridades já ordenaram evacuações obrigatórias fora das áreas protegidas de Nova Orleans e cidades costeiras sujeitas a inundações, como Grand Isle.

"As pessoas estão fazendo as malas e saindo agora", disse o chefe da polícia de Grand Isle, Scooter Resweber, à mídia local.

A declaração de estado de emergência, aprovada pelo presidente Joe Biden, canalizará fundos federais suplementares e ajuda ao estado do sul para fortalecer seus esforços de preparação e resposta a emergências.

O furacão atingiu a costa na noite de sexta-feira no oeste de Cuba com a categoria 1, com ventos máximos sustentados perto de 128 km por hora.

Ida atingiu a ilha na província de Pinar del Río, o atual epicentro da pandemia de coronavírus na ilha.

No Twitter, o ministro da Saúde de Cuba, José Ángel Portal, alertou nesta sexta-feira sobre uma "dupla ameaça": o fenômeno meteorológico em meio ao mais grave momento da pandemia.

Mais de 10.000 pessoas foram evacuadas e a energia foi cortada antes da tempestade, como medida de precaução. Em Havana, o transporte público foi suspenso ao meio-dia e milhares de pessoas foram evacuadas.

O NHC disse que a tempestade provavelmente produzirá chuvas "consideráveis" e inundações do sudeste da Louisiana até a costa do Mississippi e do Alabama.

Na semana passada, uma rara tempestade tropical atingiu a costa nordeste dos Estados Unidos, deixando milhares de residentes sem energia, arrancando árvores e causando chuvas recordes.

Os cientistas alertaram para um aumento no número de ciclones fortes à medida que a superfície do oceano esquenta devido às mudanças climáticas, o que representa uma ameaça crescente para as comunidades costeiras do mundo.