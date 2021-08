Furacão Ida chega à costa da Louisiana, nos EUA

AE Agência Estado

(crédito: Handout / NASA/NOAA / AFP)

O furacão Ida chegou à costa da Louisiana, nos Estados Unidos, na tarde deste domingo, 29. Com ventos de até 240 km/h, ele já causa estragos na cidade de Grand Isle, localizada em conjunto de ilhas no Golfo do México e a 80 km de Nova Orleans.

No arquipélago, o furacão derrubou o fornecimento de energia e elevou o nível do mar. De acordo com a pressão atmosférica da tempestade, Ida está entre os 10 furacões mais fortes de que se tem notícia a atingirem os Estados Unidos.

O furacão Ida se fortaleceu no período da manhã e foi reclassificada para a categoria 4, de um total de 5, conforme a velocidade dos ventos.

Em comparação, o furacão Katrina, que atingiu o Estado há 16 anos, pertencia à categoria 3 quando chegou à costa da Louisiana.

Segundo as autoridades, a intensificação da tempestade Ida em pouco menos de três dias não permitiu a evacuação obrigatória dos 390 mil residentes que estão no caminho do furacão.

Além de atingir uma região responsável pela extração de petróleo e refino de derivados, o furacão Ida atinge o Estado no momento em que há o recrudescimento das infecções por covid-19, impulsionadas pela baixa taxa de vacinação na Louisiana e disseminação da variante Delta.