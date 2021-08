Ciclone Nora deixa um criança morta e uma mulher desaparecida no México

AF Agência France-Presse

(crédito: HANDOUT)

Uma criança espanhola morreu e uma mulher está desaparecida no estado mexicano de Jalisco (oeste) na passagem do ciclone Nora, depois que tocou o solo no sábado nesta região com força de furacão, informou o governo local neste domingo (29).

O menor desapareceu após o colapso de um hotel no turístico Puerto Vallarta, onde ele estava hospedado, informou em um comunicado o governador de Jalisco, Enrique Alfaro. Após as buscas, "o menor foi localizado sem vida", acrescentou. A família da vítima mora em Puerto Vallarta há sete anos, informou.

Por outro lado, a Unidade de Proteção Civil informou em um comunicado que "os rios Cuale e El Pitillal transbordaram, provocando o desaparecimento de uma mulher, que foi arrastada com seu veículo".

O governo de Jalisco reportou neste domingo que "foram intensificados os trabalhos de apoio nos municípios costeiros, principalmente em Cihuatlán, onde cerca de 500 casas foram afetadas pelo transbordamento do córrego El Pedregal, em San Patricio, Melaque e Villa Obregón".

Diante da presença do fenômeno, a Marinha do México mantém fechados os portos de Mazatlán (Sinaloa), San Blas (Nayarit) e Puerto Vallarta (Jalisco).

O ciclone Nora perdeu força, tornando-se tempestade tropical neste domingo na altura do estado de Silanoa, e continua provocando "chuvas fortes e inundações" no sudeste e no oeste do país, reportou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) em seu último boletim.

Às 15h deste domingo (hora de Brasília), Nora encontrava-se a 135 km de Mazatlán (Sinaloa) e a 300 km de Cabo San Lucas (Baixa Califórnia Sul).

O fenômeno deslocava-se na direção noroeste a 20 km/h, com ventos máximos de 110 km/h, detalhou o NHC.

A tempestade continuará deslocando-se "em paralelo e muito perto da costa do México" durante os próximos dias, acrescentou.

O ciclone se tornou um furacão na madrugada de sábado e tocou o solo com categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (até 5) à noite nas imediações de Tomatlán, Jalisco.

No fim de semana passado, outro furacão, Grace, impactou Veracruz (leste) com categoria 3 na escala Saffir-Simpson, provocando a morte de pelo menos 11 pessoas neste estado e no vizinho Puebla (centro).