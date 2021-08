Furacão Ida deixa "danos catastróficos" na Louisiana

CB Correio Braziliense

O número de mortos pelo furacão Ida vai aumentar “consideravelmente”, alertou o governador da Louisiana, que relatou danos “catastróficos” causados pela passagem do ciclone de categoria 4 por este estado do sul dos Estados Unidos. A principal cidade da Louisiana, Nova Orleans, ainda estava sem energia quase 24 horas depois que Ida atingiu a costa do estado, exatamente 16 anos depois que o furacão Katrina atingiu o continente, causando estragos mortais. “A maior preocupação é que ainda estamos realizando buscas e resgates e temos pessoas em todo o sudeste da Louisiana que estão em lugares difíceis”, disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards, ao programa Today. Uma morte foi confirmada até agora, mas Edwards disse que espera que o número de vítimas aumente “consideravelmente”. Galhos, vidros quebrados e outros detritos cobriam o centro de Nova Orleans, enquanto no turístico Bairro Francês, várias árvores foram arrancadas. Em Jean Lafitte, cidade ao sul de Nova Orleans, o prefeito Tim Kerner disse que a rápida elevação das águas sobrecarregou os diques de 2,3 metros de altura. “Devastação catastrófica total, os diques de nossa cidade transbordaram”, disse Kerner à televisão local WGNO, observando que entre 75 e 200 pessoas ficaram presas na reserva Barataria.