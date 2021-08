Gato de estimação salva idosa após acidente no Reino Unido

CB Correio Braziliense

A vida de uma mulher de 83 anos foi salva graças ao gato de estimação dela. É que Piran, um felino comum de pelo todo preto, indicou o local exato para que vizinhos buscassem a idosa. Ela estava há horas desaparecida em um campo na região da Cornualha, no Reino Unido, após cair ribanceira abaixo em uma área de mata fechada próxima a um campo de milho.

Os moradores da região estavam circulando há horas, sem nenhum progresso. Até que Tamar Longmuir notou que Piran estava miando insistentemente e andando em círculos em uma mesma região da plantação. "Eu saí com meu carro para fazer uma busca em nossa fazenda e campos, mas não havia sinal dela. O gato é muito apegado a ela e estava indo e voltando no portal e miando, então eu decidi ir procurar no campo de milho", explicou a dona da fazenda em entrevista ao site Sky News.

A equipe de resgate chegou rapidamente, mas levou cerca de duas horas para levar a mulher até o dique (foto: Polícia de Bodmin/Reprodução)

Segundo ela, depois de seguir o felino e continuar em uma direção fora da trilha principal, foi possível ouvir uma resposta em voz baixa. “O terreno é incrivelmente irregular e difícil de acessar”, contou. A vítima havia atravessado uma cerca de arame farpado e caído de em um barranco de 21 metros de altura. Os oficiais de resgate foram chamados e tiraram a senhora do fundo da ribanceira, onde passa um riacho.

O resgate foi em 15 de agosto e a idosa passou apenas algumas horas desaparecidas, mas poderia ter sido pior, de acordo com as autoridades locais. Apesar do susto, a mulher recebeu cuidados no hospital da região e passa bem. A polícia disse que Piran salvou o dia e ele foi também ficou em segurança, sendo alimentado por um amigo da família enquanto a tutora se recuperava.