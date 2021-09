Portugal reabre as fronteiras para brasileiros sem exigir vacinação

LV Luíza Victorino*

(crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

A partir desta quarta-feira (1º/9), brasileiros em viagens não essenciais para Portugal precisarão apenas de exame PCR ou teste rápido negativo para a covid-19 realizado com 72 horas de antecedência. Vacinação com o esquema completo (uma ou duas doses) e cumprimento de quarentena não serão necessários.



Mesmo com um início conturbado, Portugal conquistou um dos maiores índices de vacinados da União Europeia, ao lado de Malta, Espanha e Bélgica. São 85% dos portugueses com a primeira dose e 73,9% com a segunda.



Com as novas regras, brasileiros passam a cumprir as mesmas exigências feitas a países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

A medida é válida até 16 de setembro e pode ser revista a qualquer momento, considerando a situação epidemiológica do país.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader