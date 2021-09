Coreia do Norte rejeitou 3 mi de dose de vacina chinesa contra covid-19, afirma Unicef

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Brendan Smialowski)

A Coreia do Norte rejeitou quase três milhões de doses de uma vacina chinesa contra a covid-19 e sugeriu que sejam entregues aos países mais necessitados, informou o Unicef.

O país muito pobre da Ásia foi o primeiro a impor um rígido bloqueio ao fechar suas fronteiras em janeiro do ano passado para evitar a propagação do coronavírus a partir da China, onde a covid-19 foi detectada pela primeira vez antes de afetar o restante do mundo.

Pyongyang insiste que não registrou nenhum caso de coronavírus - afirmação que os analistas questionam - -, mas pagou um grande preço econômico pelo bloqueio. O regime admitiu em junho que enfrentava uma "crise alimentar".

Apesar das dificuldades, o país, isolado, comunicou ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) - que distribui as vacinas como parte do programa de acesso mundial às vacinas anticovid-19 (Covax) para países de baixa renda - que as doses produzidas na China poderiam ser administradas a pessoas em outros Estados, segundo a agência da ONU.

O ministério da Saúde Pública da Coreia do Norte "comunicou que as 2,97 milhões de doses da Sinovac que o Covax está oferecendo à Coreia do Norte podem ser enviados para países gravemente afetados, tendo em vista o fornecimento global limitado de vacinas covid-19 e o aumento recorrente em alguns Estados", disse um porta-voz do Unicef à AFP.

Pyongyang "seguirá em contato" com o Covax "para receber outras vacinas contra o coronavírus nos próximos meses", completou.

Em julho, um centro de estudos sul-coreanos vinculado à agência de espionagem de Seul afirmou que Pyongyang também rejeitou os envios da vacina AstraZeneca oferecida pelo plano Covax, aparentemente por preocupações sobre os efeitos colaterais.

O Instituto para a Estratégia de Segurança Nacional acrescentou que a Coreia do Norte não dispõe de uma rede de refrigeração suficiente para armazenar as vacinas da Pfizer e Moderna, e se mostrou cética sobre a eficácia das vacinas chinesas.