Após confessar ter mentido sobre câncer, influenciadora é demitida

RN Ronayre Nunes

(crédito: Youtube/PapaStanimus)

Popular nos streamings de Twitch, uma influencer norte-americana, conhecida por "MsDirtyBird", confessou no começo desta semana ter mentido sobre ter um câncer no cérebro. Com o fim da farsa, ela foi demitida da organização gamer de Rocket League, N7 Sports.



A verdade veio à tona após outro influencer, conhecido como "Sworn", fazer um tuíte expondo as mentiras da garota ainda no último domingo (29/8). Com a repercussão, MsDirtyBird foi se explicar: "Eu estou extremamente arrependida por tudo que eu fiz, por todas as mentiras, por todas as pessoas que eu machuquei. Não há desculpas para isso, não há justificativas que eu possa dar para qualquer um para que isso possa fazer sentido. Eu vou me afastar das streams e redes sociais em geral, tentando reavaliar a minha vida e ver quem eu quero ser".

Segundo o portal Hollywood Mask, a influencer tinha pedido doações para os fãs para tratar a doença. Na ocasião, a irmã dela (outra streamer) foi a público declarar achar estranho as novidades, já que a família não havia sido informada do caso.

De acordo com o portal, o diploma de ciência da computação e o trabalho virtual com a polícia norte-americana também eram mentira.