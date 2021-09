Guatemala decreta novo estado de calamidade pela covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Johan ORDONEZ / AFP)

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, voltou a decretar, nesta quinta-feira (3), estado de calamidade pública, que inclui um toque de recolher noturno para conter o aumento dos casos de covid-19, uma alta atribuída às variantes delta e lambda.

"Esta noite (quinta-feira), tomamos a decisão de solicitar ao plenário do Congresso um estado de calamidade pública que nos permita, no âmbito legal, implementar medidas urgentes e necessárias para conter o avanço da pandemia da covid-19", disse o presidente em rede nacional.

Ele explicou que a decisão, que vai durar um mês, foi tomada pelo Conselho de Ministros. Leva em consideração as recomendações enviadas pela Comissão Parlamentar de Saúde, de médicos especialistas e de especialistas independentes.

A medida restringe vários direitos constitucionais, como a livre circulação. Também proíbe todas as atividades desportivas com a presença do público e reuniões sociais com o objetivo de celebração, como casamentos, festas, discotecas e concertos.

Atividades esportivas, artísticas, educacionais, religiosas, entre outras, deverão ser realizadas 100% na modalidade virtual, acrescentou.

A partir do próximo sábado, o toque de recolher ficará em vigor das 20h locais (23h no horário de Brasília) às 4h locais (7h em Brasília) do dia seguinte.

Já o Congresso unicameral - controlado pelo partido da situação e por seus aliados - terá três dias para aprovar, desaprovar, ou modificar o estado de calamidade.

Até esta quinta-feira, este país de 17 milhões de habitantes registra 479.376 casos e 12.098 mortes pela covid-19, com mais de 5.000 infecções por dia.