'Duros' combates no vale do Panshir, segundo a resistência anti-Talibã

AF Agência France-Presse

(crédito: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP)

A resistência anti-Talibã anunciou, nesta sexta-feira (3), que está envolvida em "duros" combates contra as forças islâmicas que atacam o vale do Panshir (leste), último foco de oposição armada ao novo regime no Afeganistão.

"Há duros combates no Panshir", declarou Ali Maisam Nazary, um porta-voz do Frente Nacional de Resistência (FNR), composto por milícias anti-Talibã e ex-membros das forças de segurança afegãs.

Amrulá Salé, vice-presidente do governo derrubado, também está refugiado lá.

"Massud está ocupado defendendo o vale", afirmou em referência a Ahmad Massud, filho do comandante Ahmed Shá Masud, herói da resistência contra os soviéticos e contra os talibãs, assassinado em 9 de setembro de 2001 pela Al-Qaeda.

O FNR alegou ter infligido várias mortes aos talibãs, cuja ofensiva afirma conter, mas não comunicou números. Nas redes sociais, contas pró-Talibã falam de 31 combatentes do Panshir mortos.

Na quarta-feira, a ONG italiana Emergency disse no Twitter que recebeu em seu hospital de Cabul "cinco pacientes feridos e quatro mortos nos combates em Gulbahar", localizado na entrada do vale de Panshir.

"As forças talibãs se concentraram na entrada do vale, mas sofreram emboscadas e tiveram perdas", escreveu Martine van Bijlert, da Rede Afegã de Analistas.

"Embora as duas partes pareçam buscar um golpe que fortaleça sua posição nas negociações, sem chegar à guerra total, os talibãs estão reunindo recrutas de outras províncias", acrescentou.

O FNR, que pretendia dialogar com os talibãs, prometeu defender o vale do Panshir, cercado por centenas de soldados do movimento islâmico. Mas os talibãs afirmam que as negociações fracassaram e pedem aos opositores que se rendam.

"Os talibãs propuseram dar dois cargos ao FNR em seu novo governo, quando o que pedimos é um futuro melhor para o Afeganistão", explicou Massud na quarta-feira. "Nem analisamos (sua oferta)", acrescentou, ao considerar que os talibãs "escolheram o caminho da guerra".

Panshir, feudo anti-Talibã há décadas, é um vale remoto e de muito difícil acesso, localizado em meio às montanhas Hindu Kush, cujo extremo sul se encontra cerca de 80 km ao norte de Cabul.