Cinco marinheiros dos EUA são declarados mortos após queda de helicóptero

AF Agência France-Presse

(crédito: JONATHAN ERNST / POOL / AFP)

A Marinha dos Estados Unidos declarou neste sábado (4) a morte de cinco membros da tripulação de um helicóptero que caiu na terça-feira no oceano Pacífico, perto da costa da Califórnia.

"A Marinha declara a morte dos cinco membros da tripulação desaparecida no acidente do helicóptero MH-60", disse a instituição em um comunicado. Um sexto membro da tripulação foi resgatado com vida.

A aeronave decolou do porta-aviões Abraham Lincoln e efetuava um "voo rotineiro" a cerca de 60 milhas náuticas da costa norte-americana de San Diego quando se acidentou.

"Há uma investigação em andamento", informou o comunicado.