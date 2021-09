Colapso de edifício em Uganda deixa pelo menos três mortos

AF Agência France-Presse

(crédito: KATUMBA BADRU SULTAN / AFP)

Pelo menos três pessoas morreram neste domingo (5) em Campala, Uganda, quando parte de um prédio em construção desabou devido a chuvas torrenciais, de acordo com a Cruz Vermelha.

Vídeos postados nas redes sociais mostram trabalhadores e transeuntes procurando por possíveis sobreviventes nos escombros.

Irene Nakasiita, porta-voz da Cruz Vermelha de Uganda, relatou que três corpos sem vida foram encontrados entre os restos do edifício de quatro andares. Duas meninas de cinco e nove anos foram resgatadas vivas, acrescentou.

O prédio ficava próximo à estação rodoviária de Kisenyi, geralmente lotada. “Alguns dizem que motoristas de boda boda (mototáxis) e outras pessoas - como estava chovendo - podem ter procurado refúgio no edifício e as pessoas temem que possam ter sido soterrados”, explicou Nakasiita.

As operações de "busca e resgate" continuam, segundo ela. Os serviços de emergência seguiam trabalhando no local ao anoitecer, com a ajuda de duas escavadeiras.

Um porta-voz da polícia, Luke Owoyesigyire, disse que o prédio desabado enterrou "veículos, motocicletas e trabalhadores", mas o número total de vítimas ainda era desconhecido.