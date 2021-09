Menino de três anos sobrevive três dias sozinho no deserto australiano

AF Agência France-Presse

Uma australiana afirmou que se sente "abençoada" depois que seu filho de três anos com autismo foi encontrado com vida, retirando a água lamacenta de um riacho no interior do país, depois de três dias de buscas que deixaram o país em suspense.

A polícia utilizou um helicóptero equipado com câmeras de imagens térmicas, mas não conseguiu encontrar o menino nas primeiras horas após a denúncia do desaparecimento, na manhã de sexta-feira na propriedade remota da família no estado de Nova Gales do Sul, 150 km ao noroeste de Sydney.

Equipes de resgate e policiais, incluindo uma unidade a cavalo, procuraram a criança durante o fim de semana e encontraram o menino, AK Elfalak, na segunda-feira.

"Ele está conosco. Ele está seguro, bem e saudável. Isso é tudo que importa", declarou sua mãe, Kelly Elfalak, à imprensa nesta terça-feira na casa da família na localidade de Putty.

"Quero agradecer a todos, me sinto tão abençoada", completou.

AJ apresenta alguns arranhões e hematomas, de acordo com a mãe. "Fora isso, ele está perfeito", disse.

A polícia explicou que a densidade do terreno complicou as buscas do menino, que foi encontrado a algumas centenas de metros de sua casa.

"O jovem rapaz sentado em um pequeno riacho e bebia água. Ele conseguiu chamar a atenção do piloto e do tripulante", disse o superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, Brad Monk.

Imagens feitas a partir do helicóptero policial mostram o menino sentado em uma água turva em um riacho, usando as mãos para levar a água a sua boca.

A busca do menino, que segundo a polícia tem autismo e não fala, foi a principal notícia na Austrália nos últimos dias.

"Que alívio, não posso imaginar como esta experiência foi traumática para AJ e seus pais", afirmou o primeiro-ministro Scott Morrison no Twitter.