Clínica é bombardeada pela força aérea síria no noroeste do país

AF Agência France-Presse

(crédito: OMAR HAJ KADOUR / AFP)

Uma mulher morreu nesta quarta-feira (8) em um bombardeio das forças do governo sírio contra um prédio que incluía uma clínica, na província de Idlib (noroeste), o último grande reduto rebelde e jihadista do país - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

As imagens de um fotógrafo da AFP na localidade de Marayan mostram um prédio de dois andares atingido. O primeiro foi parcialmente destruído por disparos de artilharia nesta quarta. O térreo, onde ficava a clínica, também sofreu danos.

A vítima era mulher do diretor da clínica. Ela morava no primeiro andar com sua família, relatou o OSDH.

Este centro médico é um dos poucos a oferecer, regularmente, os primeiros socorros aos feridos das redondezas. Depois, se necessário, eles são transferidos para hospitais da região.

Desde o início da guerra na Síria em 2011, as forças do governo atacam, com frequência, centros médicos e hospitais durante confrontos militares contra redutos da oposição.

Esta semana, as forças do governo Bashar al-Assad intensificaram os bombardeios na província - os primeiros em meses -, em particular sobre a cidade de Idlib. Ainda de acordo com o OSDH, quatro civis, entre eles um garoto e uma jovem, morreram nesta localidade na terça-feira.

Hoje, cerca de três milhões de pessoas vivem na região de Idlib. Deste total, dois terços são de deslocados de outras partes deste país em guerra.

O conflito na Síria já deixou quase meio milhão de mortos, segundo o Observatório, e forçou o deslocamento de milhões de pessoas dentro e fora do país.