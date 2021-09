Papa Francisco denuncia "escravidão" das mulheres

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / VATICAN MEDIA / Handout)

O papa Francisco criticou nesta quarta-feira (8) a condição das mulheres em relação aos homens, ao mencionar durante a audiência geral uma "escravidão" das mulheres, "que não têm as mesma oportunidades que os homens".

"Quantas vezes ouvimos expressões de desprezo às mulheres. Quantas vezes ouvimos 'mas não faça nada, é um assunto de mulher'", declarou o papa em seu discurso.

"Os homens e as mulheres têm, no entanto, a mesma dignidade, mas há na história, e ainda hoje, uma escravidão da mulher. As mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens", concluiu Francisco em seu comentário sobre a igualdade diante de Deus de todos os batizados na Igreja Católica.