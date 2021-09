Irã é transparente sobre atividades nucleares, afirma presidente Raisi

AF Agência France-Presse

(crédito: Atta KENARE / AFP)

O presidente iraniano Ebrahim Raisi afirmou nesta quarta-feira que seu país é "transparente" a respeito de suas atividades nucleares, um dia após a publicação de um duro relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que denuncia a falta de cooperação de Teerã.

"A cooperação séria da República Islâmica com a AIEA é um exemplo claro da vontade do Irã de mostrar transparência em suas atividades nucleares", disse Raisi em uma conversa por telefone com Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.

"Naturalmente, no caso de uma abordagem não construtiva da AIEA, não é razoável esperar uma resposta construtiva da parte do Irã. Por outro lado, as ações não construtivas prejudicam de maneira natural o processo de negociação", completou Raisi, segundo um comunicado divulgado pela presidência.

A AIEA denunciou na terça-feira a falta de cooperação do Irã, que afeta gravemente, segundo a agência, sua missão de vigilância do programa nuclear de Teerã, em meio ao bloqueio nas negociações para salvar o acordo internacional de Viena de 2015.

"Desde fevereiro de 2021, as atividades de supervisão e controle foram seriamente obstruídas pela decisão das autoridades iranianas de limitar as inspeções", afirma um relatório da agência da ONU.

O conselho de ministros da AIEA discutirá na próxima semana o documento em uma reunião programada para um momento em que o acordo nuclear de 2015 é praticamente letra morta.