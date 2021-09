Marrocos vota em eleições gerais sobre futuro do partido islamista no poder

AF Agência France-Presse

Os marroquinos votam nesta quarta-feira (8) nas eleições legislativas e locais que vão decidir o futuro do islâmico Partido Justiça e Desenvolvimento (PJD), há uma década no poder.

Ao meio-dia, a taxa de participação era de 12% em nível nacional, segundo um comunicado do ministério do Interior, o que representa dois pontos percentuais a mais do que nas legislativas de 2016.

No entanto, é a primeira vez que os cerca de 18 milhões de eleitores votam em seus 395 deputados e mais de 31.000 governantes comunais e regionais.

"Desde de manhã, a adesão dos cidadãos é notável, talvez uma prova de que a taxa de participação será respeitável e isso é muito importante", comentou o chefe de governo Saad-Eddine El Othmani, o secretário do PJD.

Para o jornal L'Economiste, a taxa de participação é "a verdadeira chave das eleições" nesta quarta-feira. Nas legislativas de 2016, a participação ficou em 43%.

As seções eleitorais abriram às 8h locais (4h no horário de Brasília) e fecham as portas às 19h locais (15h em Brasília). As primeiras estimativas de resultados devem começar a serem divulgadas à noite.

O chefe de governo sai do partido que liderar as eleições legislativas. Ele é nomeado pelo rei Mohamed VI e forma um Executivo por um mandato de cinco anos.

Neste reino de 36 milhões de habitantes, porém, as grandes decisões em setores estratégicos, como agricultura, energia e indústria, partem de iniciativas do monarca.

O PJD (islâmico moderado), liderado pelo primeiro-ministro em final de mandato Saad-Eddine El Othmani, espera se reeleger para um terceiro mandato.

O partido conquistou uma vitória eleitoral histórica após os protestos do "Movimento de 20 de fevereiro" - versão marroquina da Primavera Árabe de 2011 - que exigia o fim da "corrupção e do despotismo".

Reforma eleitoral

Por duas semanas, a campanha eleitoral - marcada pela ausência de grandes comícios devido à pandemia - foi bastante apática.

Nos últimos dias, porém, o tom subiu entre o PJD e seu adversário liberal, a União Nacional de Independentes (RNI), os dois favoritos na disputa.

Outros partidos que se destacam, segundo a imprensa local, são os liberais Partido Autenticidade e Modernidade (PAM) e o Partido de Istiqlal (centro-direita), ambos na oposição.

Durante a campanha, o PJD denunciou o uso "massivo" de dinheiro para comprar candidatos e votos, mas sem fornecer nomes. Já o líder do PAM, Abdellatif Ouahbi, acusou diretamente o RNI, que negou os fatos.

Com essas eleições, será a primeira vez desde seu início no Marrocos em 1960 que a distribuição de cargos será calculada a partir do número de eleitores inscritos, e não segundo os votantes.

Este novo cálculo prejudicará os grandes partidos e beneficiará os pequenos. Apenas o PJD se opôs à reforma.