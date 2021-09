Blinken diz que talibãs devem conquistar a legitimidade internacional

AF Agence France-Presse

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira que os talibãs precisam "ganhar" sua legitimidade perante a comunidade internacional, depois que o grupo formou um governo no Afeganistão integrado por algumas pessoas que estão na lista de procurados por Washington.

O governo interino do Afeganistão "é integrado exclusivamente por membros dos talibãs e seus colaboradores próximos (...) Também nos preocupam as afiliações e os antecedentes de alguns desses indivíduos" que figuram nas listas de sanções da ONU, assinalou Blinken durante uma coletiva de imprensa na base norte-americana de Ramstein, na Alemanha.

"Entendemos que os talibãs o apresentem como um gabinete provisório. Vamos julgá-los mais tarde por suas ações", advertiu o responsável pela diplomacia norte-americana, que também frisou que "toda a legitimidade e todo o apoio deverão ser conquistados" perante a comunidade internacional.

Antes de comparecer à coletiva, Blinken e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, lideraram uma conferência virtual em nível ministerial, que reuniu representantes de 20 países para abordar a crise afegã.

"Discutimos a maneira pela qual vamos fazer com que os talibãs respeitem seus compromissos e obrigações: permitir que as pessoas viajem livremente para respeitar seus direitos fundamentais, inclusive as mulheres e as minorias; zelar para que o Afeganistão não seja utilizado como base para ataques terroristas; não agir com represálias contra os que decidirem permanecer no Afeganistão", listou Blinken.

Heiko Maas, por sua vez, reiterou que é necessário oferecer "ajuda humanitária" o mais rápido possível para a população afegã e pediu que os talibãs permitam o acesso da ONU ao país.

"A reabertura prevista do aeroporto de Cabul seria um passo nessa direção", acrescentou o ministro alemão.

Já Blinken garantiu que os Estados Unidos estão fazendo "o possível" para retomar os voos de evacuação do Afeganistão e acusou os talibãs de impedirem os mesmos com o pretexto de que alguns passageiros não estavam com a documentação em ordem.

