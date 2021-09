» Símbolo do passado escravagista é removido nos EUA

CB Correio Braziliense

O monumento denunciado como símbolo racista nos Estados Unidos, a gigantesca estátua do líder militar dos confederados do sul derrotados na Guerra Civil, foi no estado de Virgínia, após vários anos de tensões sobre o passado escravagista do país. Depois de descansar por mais de 130 anos sobre seu pedestal de 12 metros de altura, a estátua do general Robert Lee foi suavemente retirada por um guindaste (foto) em Richmond, antiga capital secessionista durante a Guerra Civil (1861-1865). Localizada ao sul de Washington, Richmond “não é mais a capital da Confederação”, disse seu prefeito, o afro-americano Levar Stoney. Centenas de pessoas se reuniram para observar a operação à distância. Alguns ergueram os punhos, fizeram piadas ou aplaudiram quando a imponente peça de bronze, obra do artista francês Antonin Mercié, foi arrancada de seu pedestal. Robert Lee, o principal líder militar dos Confederados, lutou com os estados do sul dos Estados Unidos contra os do norte, principalmente para preservar a escravidão em vigor.