Balanço de incêndio em prisão indonésia sobe para 44 mortos

AF Agência France-Presse

(crédito: FAJRIN RAHARJO / AFP)

Quarenta e quatro presos morreram em um incêndio em uma prisão da região de Jacarta, de acordo com um balanço atualizado divulgado pelas autoridades do país do sudeste asiático, um dia depois da tragédia.

Três detentos gravemente feridos faleceram em um hospital nas últimas horas.

O incêndio começou na madrugada de quarta-feira na penitenciária de Tangerang, ao oeste da capital da Indonésia, e se propagou com grande rapidez, o que impediu a retirada de muitos presos de suas celas

O ministro da Justiça, Yasonna Laoly, informou nesta quinta-feira a atualização do balanço para 44 mortes, contra 41 vítimas fatais anunciadas na véspera.

"Coordenaremos com as famílias para que recuperem os corpos", afirmou à imprensa.