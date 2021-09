Bangcoc volta a receber turistas vacinados em outubro

AF Agência France-Presse

(crédito: Romeo GACAD / AFP)

A Tailândia pretende reabrir Bangcoc aos visitantes que estiverem 100% vacinados - anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (10), enquanto o reino tenta recuperar o setor de turismo, duramente abalado pela pandemia.

Antes da covid-19, o turismo representava o quinto maior item de receita do país. Com as severas restrições impostas pelo governo para combater o coronavírus, o número de visitantes estrangeiros se reduziu a quase nada.

Com isso, a Tailândia registrou seus piores resultados econômicos em duas décadas.

A Autoridade de Turismo da Tailândia afirmou que, a partir de 1º de outubro, os visitantes estrangeiros com vacinação completa poderão desembarcar em Bangcoc e em outras quatro províncias, sem precisarem cumprir quarentena de duas semanas em um hotel.

Além da capital, Bangcoc, estão liberadas as províncias de Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi e Prachuap Khiri Khan. Todas poderão receber turistas no âmbito do modelo denominado "sandbox", aplicado desde julho na ilha turística de Phuket.

De acordo com esse modelo, o turista deve permanecer dentro de uma determinada zona por sete dias após a chegada e fazer o teste de detecção de coronavírus. Depois disso, outros destinos dentro do país poderão ser incluídos na programação de viagem.