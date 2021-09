Mãe do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, morre aos 79 anos

AF Agência France-Presse

A artista e pintora Charlotte Johnson Wahl, mãe do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que uma vez a chamou de "autoridade máxima" da família, faleceu aos 79 anos, informou o jornal inglês The Times.

Charlotte Johnson Wahl, que foi diagnosticada com o mal de Parkinson quando tinha 40 anos, morreu de maneira "repentina, mas em paz" no hospital St Mary, no centro de Londres, afirmou a família Johnson.

Além ser a mãe de Alexander, conhecido desde a adolescência por seu segundo nome, Boris, ela tinha mais três filhos: Rachel, jornalista, Leo, um especialista em meio ambiente, e Jo, um antigo secretário de Estado conservador.

A família Johnson, como muitas famílias britânicas, ficou muito dividida sobre o Brexit. Boris revelou que a mãe votou a favor da saída da União Europeia, enquanto sua irmã Rachel era pró-UE.

O pai de Boris, Stanley, foi um dos primeiros funcionários britânicos em Bruxelas, membro do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

Em 2016 se declarava anti-Brexit, mas mudou de opinião de maneira abrupta no ano seguinte.

Filha do advogado James Fawcett, que foi presidente da Comissão Europeia de Direitos Humanos na década de 1970, Charlotte Johnson Wahl estudou Literatura na prestigiosa Universidade de Oxford, onde conheceu Stanley Johnson, com quem se casou em 1963.

Ela interrompeu os estudos para viajar aos Estados Unidos, onde Boris Johnson nasceu em 1964.

Charlotte então voltou para completar seu curso de graduação, antes de começar a ganhar a vida como retratista.

Ela e Stanley Johnson se divorciaram em 1979. Charkitte se casou novamente em 1988, com um professor de História americano, Nicholas Wahl, e morou em Nova York até sua morte em 1996.