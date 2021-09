Primeiros turistas espaciais da SpaceX prontos para o lançamento

AF Agência France-Presse

(crédito: NASA)

Quatro humanos que nunca estiveram no espaço podem passar três dias sozinhos em órbita, após um treinamento de poucos meses? Este é o desafio proposto pela empresa SpaceX, que programou a decolagem de sua primeira missão de turismo espacial para a noite desta quarta-feira (15/9).

Com nome de Inspiration4, a missão é a primeira da história a enviar apenas novatos à órbita terrestre, sem astronautas profissionais a bordo.

A decolagem está prevista para acontecer a partir das 20H02 locais (21H02 de Brasília), com uma janela de lançamento de cinco horas e, no momento, a previsão da meteorologia é favorável.

O foguete Falcon 9, que transporta a cápsula Dragon no topo, será lançado da lendária plataforma 39A do Centro Kennedy da Nasa na Flórida, a partir da qual decolou a missão Apolo 11 com destino à Lua.

Os quatro americanos a bordo viajarão para mais longe que a Estação Espacial Internacional (ISS), a uma órbita a 575 km da Terra. A cada dia o grupo completará 15 voltas ao redor do planeta.

Ao final da viagem, "aproximadamente três dias após a decolagem", eles iniciarão uma descida vertiginosa para pouso na costa da Flórida, com paraquedas atuando como freio.

A missão foi fretada pelo bilionário Jared Isaacman, 38 anos, diretor de uma empresa de serviços financeiros e piloto experiente.

O preço pago à SpaceX não foi revelado, mas as especulações mencionam dezenas de milhões de dólares. Ele será o comandante a bordo e ofereceu as outras três vagas a desconhecidos.

Hayley Arceneaux, sobrevivente de câncer quando era criança, é uma médica assistente de 29 anos. Ela será a mulher americana mais jovem a entrar em órbita e a primeira pessoa com uma prótese (de fêmur) a viajar ao espaço.

Chris Sembroski, de 42 anos, é um ex-oficial da Força Aérea americana que atualmente trabalha na indústria da aviação.

A quarta integrante é Sian Proctor, uma professora de Geologia de 51 anos que chegou perto de ser selecionada em 2009 para a função de astronauta da Nasa. Ela será a quarta mulher afro-americana a viajar ao espaço.

Testes físicos



O objetivo é representar um ponto de inflexão na democratização do espaço e demonstra que o cosmos também é acessível para pessoas que não foram selecionadas e treinadas durante anos, como os astronautas.

Para a SpaceX, este é o primeiro passo para uma humanidade multiplanetária, a visão definitiva do fundador da empresa, Elon Musk.

"Nós percebemos a sorte que temos e estamos tentando ser muito reflexivos sobre como vamos abordar isto, com a esperança de estabelecer o parâmetro que as futuras missões terão", disse Jared Isaacman em entrevista coletiva na terça-feira. "Isso está apenas começando".

A bordo serão analisados os dados biológicos (ritmo cardíaco, sono, por exemplo), assim como suas capacidades cognitivas.

Também serão submetidos a testes antes e depois da viagem para medir o efeito da falta de gravidade em seus corpos.

O treinamento do grupo durou apenas seis meses. O voo deveria ser totalmente automático, mas a tripulação foi preparada pela SpaceX para assumir o controle em caso de emergência.

Os tripulantes também foram submetidos a exames físicos. Juntos caminharam pela neve a uma altitude de mais de 3.000 metros no noroeste dos Estados Unidos.

Também experimentaram a força G à qual serão expostos com o auxílio de uma centrífuga (um braço longo e que gira rapidamente) e voos de jato.

A missão arrecadará fundos para o Hospital Infantil St Jude (Memphis, Tennessee), onde Hayley Arceneaux trabalha atualmente, depois de receber tratamento no local durante a infância.

A nave transportará diversos objetos (um ukulele, 30 kg de lúpulo para fazer cerveja com sabor espacial na Terra, obras de arte de NFT certificadas digitalmente, etc.), que depois serão leiloados.

Esta missão encerra um verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) marcado por voos de bilionários ao espaço. O primeiro foi Richard Branson, em 11 de julho, que decolou a bordo da nave da Virgin Galactic, e poucos dias depois Jeff Bezos, fundador da Amazon, com sua empresa Blue Origin.

Mas esses voos ofereceram apenas alguns minutos de falta de gravidade.

Esta é a quarta vez que a empresa de Elon Musk, que se tornou uma gigante da indústria em poucos anos, envia seres humanos ao espaço, depois de lançamentos com 10 astronautas à ISS em nome da Nasa.

A SpaceX prevê outros voos de turismo espacial, incluindo um a partir de janeiro de 2022 que deve transportar três empresários à ISS.