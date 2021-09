Morre aos 84 anos Abdelaziz Bouteflika, ex-presidente da Argélia

PG Pedro Grigori

(crédito: RYAD KRAMDI/APF)

O ex-presidente da Argélia Abdelaziz Bouteflika morreu nesta sexta-feira (17) aos 84 anos de idade. A notícia foi confirmada pela TV estatal argelina, que não divulgou a causa da morte.

Abdelaziz presidiu a Argélia por duas décadas, entre 1999 e 2019, e só renunciou após uma onda de protestos contra uma quinta candidatura do argelino.

O ex-presidente foi um dos líderes da Revolução Argelina, nas décadas de 50 e 60. Quando o país tornou-se independente da França, Abdelaziz passou a servir como Ministro das Relações Exteriores entre 1963 e 1979.

Em 1999, assumiu a presidência da Argélia após vencer as eleições com 74% dos votos. Bouteflika conduziu o país durante diversos momentos de tensões políticas, como na guerra civil de 2002 a 2005 e no período de estado de emergência em 2011. O presidente sofreu um acidente vascular cerebral em 2013, e após isso se ausentou do poder diversas vezes para cuidar da saúde. Quando isso ocorria, o grupo Le Pouvoir (o poder), formado por militares e empresários, assumia o poder.

Em 2019, após dois meses de protestos contra a candidatura de Abdelaziz à reeleição, o presidente renunciou ao cargo.