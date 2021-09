Vulcão acorda em ilha turística no Atlântico

CB Correio Braziliense

(crédito: Desiree Martin/AFP)

O vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção neste domingo, após dias de intensa vigilância devido à sua atividade sísmica. O vulcão expelia grandes colunas de fumaça, cinzas e lava. O governo local da ilha, que faz parte da Espanha, informou por meio de nota em suas redes sociais oficiais que começou a evacuar as áreas habitadas próximas ao vulcão. “Solicita-se à população que tome cuidados extremos e não se aproxime da área da erupção para evitar riscos desnecessários”, alertou a prefeitura local.

Em uma dezena de municípios com nível de alerta máximo, os moradores terão que deixar as residências para serem alojados temporariamente em abrigos na ilha. O presidente regional das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, destacou a “sorte de a erupção ter ocorrido em uma área despovoada” de uma ilha com 80 mil habitantes.

La Palma é uma das sete ilhas do arquipélago turístico das Canárias, situado perto da costa noroeste da África, a quase 4,5 mil quilômetros da costa do Maranhão (veja no mapa). O Cumbre Vieja é monitorado no Brasil por sismólogos por causa da possibilidade de reflexos das erupções na costa brasileira. Mas a possibilidade de ondas grandes atingirem o litoral do Brasil está praticamente descartada pelos especialistas, porque os abalos sísmicos foram de baixa intensidade e não devem provocar tsunamis.

Alerta máximo

O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, decidiu viajar ainda no domingo para a área atingida, logo após o início da erupção, às 16h30 (horário local). “Dada a situação gerada na ilha de La Palma, o presidente adiou a viagem prevista para hoje a Nova York para participar na Assembleia Geral da ONU", relatou a assessoria de imprensa do Executivo. O funcionamento do aeroporto da ilha não foi afetado pela atividade sísmica, informou o grupo espanhol Aena, responsável pela gestão do terminal.

O Cumbre Vieja ficou em alto nível de alerta por uma semana devido ao aumento da atividade sísmica na ilha. Desde sábado, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias registrou milhares de terremotos de baixa intensidade, até o nível 4 da escala Richter, na área do vulcão. No interior da montanha também ocorreram movimentos de milhões de metros cúbicos de magma, e o solo subiu cerca de dez centímetros na área de Cumbre Vieja.

Horas antes do início da erupção, autoridades já haviam evacuado do perímetro mais próximo da erupção as pessoas com mobilidade reduzida. O Ministério do Interior da Espanha informou ainda que mais de 200 membros das forças de segurança viajaram para a área de helicóptero. A última erupção do Cumbre Vieja aconteceu em 1971.