Homem é preso em Nova York após ameaçar presidente dominicano

AF Agence France-Presse

Luis Abinader, presidente da República Dominicana na conferencia das Nações Unidas em Nova York - (crédito: JOHN MINCHILLO)

A justiça americana ordenou a prisão de um indivíduo que ameaçou assassinar o presidente da República Dominicana, Luis Abinader, que está em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, confirmou a Promotoria nesta terça-feira (21).



Enrique Figueroa, de 47 anos, começou a ameaçar o presidente dominicano nas redes sociais em agosto, atraindo a atenção da polícia de Nova York que está em alerta máximo devido à presença de dezenas de líderes de todo o mundo esta semana para a Assembleia Geral da ONU.

Segundo investigações do FBI, Figueroa ameaçou "realizar um ataque violento" contra o presidente dominicano e o teria seguido em Nova York, já que postou fotos de seu veículo.

Em um vídeo postado no Facebook, Figueroa, que afirma ter ajudado o presidente a vencer as eleições, ameaça ir à República Dominicana para falar com Abadiner e lembra-lhe o destino do presidente do Haiti, Jovenel Moise, que foi assassinado em sua casa em 7 de julho.

Este seguidor da organização americana de extrema-direita QAnon também publicou a foto de um rifle automático em suas redes sociais.

O magistrado James L. Cott, do distrito sul de Nova York, ordenou a prisão de Figueroa sem fiança depois que o promotor apontou que ele é um perigo público.

De acordo com um relatório do FBI, Figueroa tentou viajar para a República Dominicana em 11 de setembro, mas não conseguiu embarcar porque seu passaporte estava vencido.