Conselheiro do presidente da Ucrânia sofre tentativa de homicídio

AF Agência France-Presse

(crédito: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

Sergei Shefir, principal conselheiro do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta quarta-feira (22), quando pessoas não identificadas abriram fogo contra o veículo em que ele viajava - informaram as autoridades locais.

Shefir, de 57 anos, era produtor e roteirista da série de televisão de Zelensky, que era ator antes de ser eleito presidente da Ucrânia.

"Dizer 'olá' para mim, atirando da floresta contra o carro do meu amigo, é covarde", declarou o presidente ucraniano em um vídeo gravado em Nova York, onde está para a Assembleia Geral da ONU.

"A resposta será forte", destacou Zelensky, que ainda não sabe quem está por trás do ataque.

"Isto não afeta o caminho que escolhi com minha equipe, no sentido de mudanças, de melhorar nossa economia, no sentido de lutar contra os criminosos e contra os grandes grupos financeiros influentes", completou.

A polícia ucraniana informou que privilegia a tese de motivação política para o ataque e que considera o atentado uma tentativa de "desestabilizar" o país.

Três hipóteses principais estão sendo examinadas, afirmou o chefe de polícia, Igor Klymenko, que mencionou a possibilidade de um ataque vinculado às "funções oficiais" de Shefir, uma tentativa de "pressionar os governantes" ucranianos, ou com o propósito de "desestabilização" da Ucrânia.

Neste último caso, contempla-se a possibilidade de que "serviços especiais estrangeiros" colaborem na investigação, disse Klymenko.

Anton Herashchenko, funcionário de alto escalão do Ministério do Interior, afirmou que o motorista do veículo ficou "gravemente ferido" pelos disparos, procedentes da "floresta" e feitos com "armas automáticas".

Ele não revelou detalhes sobre a condição de Shefir, mas o deputado David Aramakhia, membro do partido de Zelensky, afirmou que "está vivo e em boa saúde, mas em estado de choque".

O ataque aconteceu por volta das 10h locais, perto de Lesniki, uma cidade da região de Kiev, acrescentou Aramkhia.

"Indivíduos não identificados deram 10 tiros com uma arma automática de calibre 7,62", relatou a procuradora-geral do país, Iryna Venediktova, no Facebook.

Ela informou que as autoridades abriram uma investigação por "tentativa de assassinato".

Algumas fotos divulgadas pelas autoridades mostram um Audi preto com marcas de bala do lado do motorista.

Nos últimos anos, a Ucrânia foi abalada por várias tentativas de assassinato.

Desde 2014, o país está envolvido em um conflito na região leste de seu território contra separatistas pró-Rússia apoiados - de acordo com Kiev e seus aliados ocidentais - por Moscou.