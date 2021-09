Chinês morre após tomar 1,5 litro de Coca-Cola em 10 minutos

CB Correio Braziliense

(crédito: Elaine Gonzaga por Pixabay )

Muita gente adora tomar um refrigerante gelado em um dia de calor. Mas uma tragédia na China mostrou que é bom não exagerar e nem beber rápido. Um homem de 22 anos, morador de Pequim, na China, decidiu abrir uma Coca Cola para se refrescar durante uma tarde quente. Ele tomou toda a garrafa de 1,5 litro em menos de 10 minutos, e horas depois acabou morto.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o chinês, que não teve o nome revelado, foi ao Hospital Chaoyang de Pequim seis horas após consumir o refrigerante. Ele alegava estar sentindo fortes dores no estômago, que já começava a inchar.

Os médicos o submeteram a uma tomografia computadorizada, que revelou uma presença anormal de gás na parede do intestino. Devido à pressão, o gás vazou para a veia porta, um dos principais vasos sanguíneos do fígado.

Depois disso, novos exames revelaram também uma isquemia hepática, mais conhecida como "fígado de choque", que acontece quando há baixa quantidade de oxigênio no órgão, o que os médicos acreditam ter sido causado pela presença de gás na veia porta.

A equipe médica tentou liberar o gás do sistema digestivo do paciente, além de submetê-lo a tratamento medicamentoso para proteger o fígado. Mas nada funcionou. O chines morreu 18 horas após dar entrada no hospital.