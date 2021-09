Macron é atingido por ovo em evento na França: "Se tem o que dizer, deixe-o vir"

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Ludovic MARIN / AFP)

Enquanto visitava uma feira gastronômica na cidade de Lyon, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovada. O incidente contrasta com a boa recepção que os representantes da hoteleira e de restaurantes tiveram com o presidente durante o evento.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o ovo atinge o ombro do presidente, mas sem quebrar. Na hora, o manifestante gritou: “Viva a revolução!”

Após o incidente, os seguranças retiram o presidente no local, que disse à AFP que gostaria de conversar com o agressor: “Se ele tem algo a me dizer, deixe-o vir”. Porém, o agressor foi detido no local.

Há poucos meses, em junho, Macron sofreu outro ataque. Na cidade de Drôme, no sudoeste da França, o presidente levou um tapa no rosto. O agressor gritou “abaixo ao Macronismo" e acabou sendo condenado a quatro meses de prisão.