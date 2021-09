Bombardeio do exército nigeriano mata acidentalmente ao menos 20 pescadores

AF Agence France-Presse

(crédito: KOLA SULAIMON/AFP)

Ao menos 20 pescadores morreram em um ataque aéreo do exército da Nigéria, que os atingiu por acidente enquanto tinha como alvo um campo jihadista no nordeste do país, informaram à AFP fontes de segurança e locais nesta segunda-feira (27).

O avião de combate nigeriano bombardeou no domingo Kwatar Daban Masara, no lago Chade, informaram estas fontes.

Trata-se de uma área entre as fronteiras de Nigéria, Chade, Níger e Camarões com forte presença do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP).

Este grupo, afiliado ao grupo Estado Islâmico, suspendeu recentemente uma proibição à pesca neste território, atraindo muitos pescadores que tinham abandonado a região.

O pescador local Labo Sani contou por telefone à AFP que o ataque ocorreu por volta das 06H00 locais (02H00 de Brasília) e matou cerca de 20 companheiros que trabalhavam no local.

"O balanço inicial era de cerca de 20, mas a cifra aumentou devido à morte de muitos dos feridos", disse outro pescador, Sallau Arzika.

Uma fonte da Inteligência local assegurou que "pela informação recebida, o balanço de mortes é muito superior a 20".

"Qualquer pescador que vá para esta região o faz sob sua conta e risco porque é território inimigo e não há forma de diferenciá-los dos terroristas", acrescentou.

Outra fonte de segurança descreveu a ação como "um ataque preventivo" contra este povoado que estava há dez dias sob vigilância pela concentração de vários combatentes que chegaram em veículos e eram transportados a campos ao redor do lago.

O incidente ocorreu apenas duas semanas depois que outro ataque aéreo do exército matou nove civis no nordeste do país, onde as forças armadas combatem há 12 anos uma insurgência islamita.

O conflito provocou mais de 40.000 mortes e dois milhões de deslocados e se espalhou para os vizinhos Níger, Chade e Camarões.