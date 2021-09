Mineiros da Vale presos em mina no Canadá estão sendo resgatados

AF Agência France-Presse

Essa mina havia sido fechada em 1972, mas foi reaberta pela Vale em 2014 - (crédito: Reprodução/Agência Brasil)

Trinta e nove trabalhadores de uma mina da Vale no leste do Canadá ficaram presos no domingo após um incidente que cortou o acesso principal, mas não há feridos e eles já estão sendo evacuados, afirmou o grupo brasileiro.



Os mineiros também têm acesso a comida e água, acrescentou a empresa proprietária da mina, que espera concluir o resgate na noite de segunda-feira.

"A equipe de resgate alcançou os mineiros e começou a evacuá-los por uma saída secundária através de um sistema de escadas", disse o grupo em um comunicado.

"Ninguém estava no sistema de transporte principal quando o incidente ocorreu", informou a porta-voz da Vale, Danica Pagnutti, à Rádio Canadá, que explicou que um equipamento pesado colidiu com o elevador.

"Sabemos que a operação de resgate levará tempo e estamos aliviados em saber que não há feridos", disse no Twitter Doug Ford, primeiro-ministro de Ontário, província onde está localizada a mina.

Todas as operações da mina de Totten, em Sudbury, foram paralisadas desde domingo e a Vale garantiu que realizará uma avaliação antes de retomar a produção.

Essa mina havia sido fechada em 1972, mas foi reaberta pela Vale em 2014. Durante os primeiros seis meses de 2021, cerca de 3.600 toneladas de níquel refinado foram extraídas.