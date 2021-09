Presidente do Chile anuncia doação de 100.000 vacinas anticovid ao Paraguai

AF Agence France-Presse

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou uma doação de 100.000 vacinas contra a covid-19 ao Paraguai durante uma breve visita oficial a Assunção, onde seu homólogo Mario Abdo lhe ofereceu a condecoração máxima.

Esse lote de vacinas se junta a outras 20.000 doses que o Chile enviou em março e que serviram para vacinar a equipe médica.

Pelo seu gesto, o presidente Abdo condecorou Piñera com a Ordem Nacional do Mérito no grau de "Colar Marechal Francisco Solano López", a máxima distinção concedida pelo governo do Paraguai.

"O Chile foi o primeiro governo amigo que estendeu a mão ao Paraguai" durante a pandemia, relembrou o chefe de Estado.

Abdo também destacou que, em 2019, o governo de Piñera demonstrou solidariedade "em uma das piores temporadas de incêndios da história para fornecer sua cooperação com aviões hidrantes".

Paraguai e Chile "uniram suas forças diante dos grandes desafios, como fizemos quando os incêndios arrasavam Chaco e continuaremos fazendo", enfatizou.

Abdo ofereceu a Piñera uma exposição no Palácio do Governo sobre os avanços na construção no árido Chaco ocidental do "Corredor Bioceânico", que unirá as principais estradas brasileiras com as do norte argentino que se conectam com os portos chilenos.

Piñera comentou que o corredor "aproximará o mundo da Ásia e o Pacífico do Paraguai".

Por outro lado, o governante chileno convidou Abdo a somar-se ao projeto impulsionado pelo seu país de conexão de cabos submarinos para desenvolver a tecnologia de redes 5G.

Trata-se de um cabo interoceânico para a transmissão de dados entre as costas americanas com a Ásia e Oceania.