Papa afirma que é momento de 'decisões sábias sobre' a mudança climática

O papa Francisco afirmou que é o momento de "tomar decisões sábias" a respeito da mudança climática, em uma mensagem de vídeo enviada aos jovens de todos os continentes reunidos em Milão (norte da Itália) para falar sobre a emergência climática, um mês antes da crucial conferência COP26.

"É o momento de tomar decisões sábias para que saibam aproveitar as muitas experiências adquiridas nos últimos anos, com o objetivo de tornar possível uma cultura do cuidado, uma cultura de compartilhar responsável", disse o pontífice argentino.

O vídeo do papa foi exibido para os 400 jovens, com idades entre 15 e 29 anos, procedentes de quase 200 países, que permanecerão reunidos até quinta-feira em Milão para elaborar um texto com sua visão comum sobre a emergência climática e as ações prioritárias.

"As soluções técnicas e políticas não são suficientes, caso não estejam amparadas pela responsabilidade de cada membro e por um processo educativo que favoreça um modelo cultural de desenvolvimento e sustentabilidade centrado na fraternidade e na aliança entre o ser humano e o meio ambiente", advertiu o papa, autor de uma encíclica sobre a ecologia e o respeito ao meio ambiente.

Francisco agradeceu aos jovens pelos "sonhos e projetos de bem que vocês têm e pelo fato de que se preocupam tanto com as relações humanas como com o cuidado do meio ambiente", disse.

"É uma inquietação que faz bem a todos!", completou.

Na terça-feira, a jovem ativista ecologista sueca Greta Thunberg foi muito aplaudida ao criticar as várias promessas, "os 30 anos de blá, blá, blá" dos governantes mundiais e "sua traição às gerações atuais e futuras".

A reunião de cúpula dos jovens foi organizada a um mês da crucial conferência COP26 prevista para novembro em Glasgow, Escócia. A declaração final será entregue aos ministros e chefes de Governo que participarão no encontro da ONU.

A visão de vocês "é capaz de colocar em crise o mundo dos adultos, pois revela o fato de que vocês não apenas estão preparados para a ação, e sim que estão disponíveis para a escuta paciente, o diálogo construtivo e a compreensão mútua", afirmou o papa.

"Por isto, eu os estimulo a unir esforços por meio de uma aliança educativa para formar gerações de bem, maduras, capazes de superar as fragmentações e reconstruir o tecido das relações de tal forma que possamos chegar a uma humanidade mais fraterna", acrescentou.

"Dizem que vocês são o futuro, mas nestas coisas vocês são o presente, são os que estão fabricando hoje, no presente, o futuro", destacou Francisco.