Estátua de menina "se afogando" chama a atenção em rio da Espanha

RN Ronayre Nunes

A peça tem 120 quilos e é feita de fibra de vidro - (crédito: Reprodução/Instagram/@rubenorozcoloza)

Olhos encarando o céu, rosto pálido e água na altura do queixo — dependendo do fluxo fluvial, chegando na testa. Desde a última semana, o que parece uma garotinha se afogando vem chamando a atenção da cidade de Bilbao, no Centro-Oeste da Espanha. A figura, contudo, trata-se de uma obra hiperrealista do artista mexicano Ruben Orozco.



Chamada Bihar (do basco para “amanhã”), a obra é uma ação para a BBK Foundation, uma vertente do banco espanhol Kutxabank. A ideia é estimular um debate sobre a sustentabilidade e as mudanças climáticas.

A peça, que tem 120 quilos e é feita de fibra de vidro, foi levada para o Rio Nervión de barco durante a noite.

Pelas redes sociais, o artista contou que a obra é um “manifesto para lembrar que as decisões de hoje podem decidir as vidas dos jovens”.