Detentos atiram em policiais no presídio equatoriano que rebelião deixou 118 mortos

Detentos abriram fogo contra policiais este sábado na mesma penitenciária de Guayaquil em que na terça-feira passada uma rebelião terminou com pelo menos 188 mortos, incluindo seis decapitados, informou a polícia.

"Durante a intervenção da '@PoliciaEcuador', em '#CPLGuayas No. 1', foram recebidos com tiros pelas PPL (pessoas privadas da liberdade)", escreveu a polícia no Twitter, sem informar se o ataque deixou vítimas.

A polícia acrescentou: "NEUTRALIZAMOS imediatamente esta ação" e "NO MOMENTO, o controle e a ordem são mantidos no centro penitenciário".

O incidente ocorreu na mesma penitenciária de Guayaquil onde na terça-feira explodiram confrontos entre gangues rivais ligadas ao narcotráfico internacional, que disputam o poder, com o balanço de pelo menos 118 mortos e 86 feridos, em um dos piores massacres carcerários na história da América Latina.

Na quinta-feira, o comandante da polícia, Tanny Varela, disse que as autoridades assumiram o controle da prisão, parte de um grande complexo penitenciário em Guayaquil.