Venezuela reabre a fronteira

Após dois anos, a Venezuela decidiu liberar, a partir de hoje, a fronteira com a Colômbia. O anúncio da “reabertura comercial” foi feito, ontem, pela vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, durante pronunciamento transmitido pela emissora de televisão estatal. A passagem foi fechada em 2019 pelo presidente Nicolás Maduro, durante uma crise política e diplomática.

Mais cedo, os contêineres que bloqueavam a circulação na principal ponte fronteiriça foram removidos por autoridades venezuelanas e a passagem de pedestres começou a fluir.

Os dois países dividem uma fronteira de mais de 2000 km. “Virando a página”, comentou a vice-presidente, em Caracas. “Estamos aqui dando abertura comercial binacional, para que comecem a entrar caminhões com produtos da Venezuela à Colômbia, da Colômbia à Venezuela”, acrescentou Rodríguez.

Não ficou explícito se será liberada a circulação de veículos particulares. A passagem de pedestres havia sido restringida por conta da pandemia.

O bloqueio das passagens binacionais foi ordenado por Maduro em meio à disputa pela entrada de alimentos e insumos médicos geridos pelo líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, incluindo Estados Unidos e Colômbia.

Distúrbios

Os obstáculos e a forte presença militar impediram a entrada dos carregamentos a partir de Cúcuta em 23 de fevereiro de 2019, o que gerou violentos distúrbios no lado venezuelano.

O líder chavista, que rompeu relações diplomáticas com Bogotá por seu reconhecimento de Guaidó, ordenou, então, o fechamento da fronteira, alegando que as doações eram um pretexto para uma invasão americana a Venezuela.

Bogotá já havia decidido, em junho passado, liberar de forma unilateral suas fronteiras fluvial e terrestre com a Venezuela, medida descrita, na ocasião, como “intempestiva” pelo líder chavista, que pedia uma “reabertura controlada”.

“A Colômbia também está disposta a iniciar um processo ordenado, para que possamos garantir essa passagem fronteiriça”, declarou o presidente Iván Duque. “Iremos fazê-lo sempre seguindo os critérios de nosso país em suas áreas de fronteira, principalmente, no que se refere ao transporte de carga.”

“Enfim, chegou o dia esperado, desejado por todos nós!”, comemorou Isabel Castillo, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Produção de San Antonio del Táchira. “As expectativas são muitas, começar desde já a trabalhar plenamente.”