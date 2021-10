Equipe russa chega à ISS para gravar primeiro filme no espaço

AF Agência France-Presse

(crédito: Handout / NASA / AFP)

Uma atriz e um diretor de cinema russos chegaram, nesta terça-feira (5), à Estação Espacial Internacional (ISS) para gravar o primeiro longa-metragem de ficção no espaço.

Com um sorriso de orelha a orelha, a atriz Yuliya Peresild, o cineasta Klim Shipenko e o experiente cosmonauta Anton Chkaplerov entraram na ISS às 15h00 GMT (12h00 no horário de Brasília), seis horas depois de decolarem da Terra, segundo as imagens divulgadas pela Agência Espacial Russa (Roscosmos).

"Tudo isso é novo para mim (...). Tenho a impressão de estar sonhando", disse Peresild, em uma breve declaração na Estação, transmitida pela Roscosmos.

A atriz, de 37 anos, e o cineasta de 38, possuem doze dias, até seu retorno previsto para 17 de outubro, para gravarem um filme inicialmente intitulado "O Desafio", que apresentará uma médica com a missão de salvar um cosmonauta.

Em um contexto de tensão entre Rússia e Estados Unidos, a aventura cinematográfica, cujo orçamento é mantido em sigilo, busca antecipar o projeto cinematográfico no espaço de Tom Cruise, que não teve o calendário divulgado.

Um dos produtores do filme russo, Konstantin Ernst, disse à AFP que conseguiu falar com a equipe. "Estão de bom humor e se sentem bem", contou.

Chipenko começou a gravar antes de a equipe chegar a bordo da ISS, durante o acoplamento da nave Soyuz que os levou ao espaço, segundo Ernst.

"Vencer a Nasa"

A missão chega em um momento de proliferação das viagens ao espaço, incluindo os voos de lazer como o dos bilionários Richard Branson e Jeff Bezos.

Na segunda-feira, uma empresa deste último, a Blue Origin, anunciou que o ator canadense de 90 anos William Shatner, o capitão Kirk na série Star Trek, viajará ao espaço na próxima semana.

Para a agência espacial russa Roscosmos, o filme deve devolver o prestígio perdido pelos escândalos de corrupção, suas diversas avarias e a perda do lucrativo monopólio de voos tripulados para a ISS, com o surgimento da Space X de Elon Musk.

Trata-se de "vencer a Nasa e a Space X" e "desviar a atenção de (seus) problemas", disse à AFP o cientista político Konstantin Kalashev.

Embora as imagens tenham acompanhado todas as missões ao espaço, um longa-metragem de ficção nunca foi filmado em órbita.

Preparação "extenuante"

Os dois viajantes ao espaço, figuras do cinema russo, fizeram um treinamento acelerado para aprender a suportar a violenta aceleração da decolagem e a se mover na falta de gravidade.

"Foi psicológica, física e emocionalmente extenuante", declarou na segunda-feira Yuliya Peresild, que foi selecionada entre as quase 3.000 candidatas que buscavam interpretar o papel principal.

Seguindo a tradição dos cosmonautas russos, a atriz e o diretor assistiram no domingo "O Sol Branco do Deserto", um filme soviético dos anos 1970.

A tripulação da Soyuz vai conviver com a pequena comunidade que vive atualmente a bordo da ISS, incluindo dois cosmonautas russos que, junto com Shkaplerov, aparecerão em "O Desafio" como figurantes.

Como sinal da importância do projeto para Moscou, os produtores são pesos-pesados: Dmitri Rogozin, diretor da Roscosmos e ex-vice-primeiro-ministro, e Konstantin Ernst, diretor da emissora de televisão Pervyi Kanal.

Este último é responsável pela encenação de alguns dos grandes momentos do governo de Vladimir Putin, como desfiles militares, eleições presidenciais e as cerimônias dos Jogos de Inverno de Sochi em 2014.

Em abril, para o 60º aniversário do primeiro voo tripulado ao espaço de Yuri Gagarin, uma vitória simbólica da União Soviética sobre os Estados Unidos em plena Guerra Fria, Putin proclamou que a Rússia deveria continuar como uma grande potência espacial.

O país ainda quer se envolver no turismo espacial e planeja para dezembro a viagem de um bilionário japonês.

Entre outras ambições da Roscosmos estão uma estação espacial exclusivamente russa e uma estação russo-chinesa. Moscou decidiu rejeitar um projeto lunar de Washington, que considerou muito focado nos Estados Unidos.

Nenhum desses projetos tem orçamento ou um calendário preciso.