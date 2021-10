Homem processa vidente por não remover maldição de ex-namorada

AF Agência France-Presse

Um americano está processando uma vidente que disse que poderia remover a maldição contra seu casamento feita por uma ex-namorada com a ajuda de uma suposta bruxa.

Mauro Restrepo, que mora em Los Angeles, afirma que a vidente Sophia Adams prometeu que ele voltaria a ser feliz se lhe pagasse 5,1 mil dólares para acabar com o feitiço. Mas após dar um sinal de mil dólares, ele não percebeu nenhuma melhora em seu casamento, de acordo com seus argumentos no tribunal, onde processa Sophia por fraude e pede uma indenização de 25 mil dólares.

Restrepo diz que procurou Sophia, que se define como "médium especializada no amor", para ajudá-lo em uma fase matrimonial ruim. "Esse azar havia sido imposto" ao americano, segundo Sophia, "por uma bruxa contratada por sua ex-namorada", segundo o processo.

Sophia teria dito a Restrepo que, ao menos que a maldição fosse removida, o azar iria arruinar a família do americano, que diz no processo ter passado noites sem dormir e ter sofrido de ansiedade e angústia uma vez que a maldição não foi removida.