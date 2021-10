Índia autorizará entrada de turistas a partir de 15 de outubro

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP)

A Índia voltará a autorizar a entrada de turistas a partir de 15 de outubro, após estar proibida por mais de um ano por causa da pandemia de coronavírus, informou o governo nesta quinta-feira (7).

"Após considerar vários elementos, o ministério do Interior decidiu começar a conceder vistos para turistas que venham à Índia em voos fretados em 15 de outubro de 2021", disse a dependência em comunicado.

"Os turistas estrangeiros que entram na Índia por voos diferentes dos fretados poderão fazê-lo somente a partir de 15 de novembro de 2021 com novos vistos", acrescentou.

A Índia suspendeu todos os vistos para estrangeiros em março de 2020, quando a pandemia aumentou, obrigando o governo a aplicar medidas rígidas.

As restrições foram levantadas depois para diplomatas e empresários estrangeiros, mas os turistas ainda não podiam entrar.

No início do ano, o país foi afetado por uma grave onda de infecções de coronavírus com 400.000 casos e 4.000 mortes diárias.