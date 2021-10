Otan defende reação contra as 'atividades malignas' da Rússia

AF Agência France-Presse

(crédito: Virginia Mayo / POOL / AFP)

A decisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de retirar a acreditação de oito membros da missão russa em Bruxelas, na quarta-feira (6), foi uma reação ao aumento de "atividades malignas" da Rússia na Europa - explicou o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, nesta quinta-feira (7).

"A decisão não está vinculada a um acontecimento em particular, mas descobrimos que são agentes da Inteligência russa não declarados, disfarçados, e comprovamos que houve um aumento das atividades malignas da Rússia, pelo menos na Europa. Tínhamos de reagir", declarou Stoltenberg à imprensa, sem dar detalhes sobre o assunto.

Ontem, a Otan anunciou a suspensão, por espionagem, da acreditação de oito membros da missão russa e disse ter reduzido para dez o número de pessoas que Moscou pode manter na Aliança Atlântica.

Stoltenberg reiterou que "a relação entre a Otan e a Rússia está em seu nível mais baixo desde o fim da Guerra Fria. E isso é por culpa do comportamento russo".

Moscou reagiu nesta quinta-feira (7), descartando, após o anúncio da medida, a possibilidade de melhorar suas relações com a organização.

"Há uma contradição evidente entre as declarações dos representantes da Otan, que expressam seu desejo de normalizar as relações com nosso país, e suas ações", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Essas ações não nos permitem manter qualquer ilusão sobre a normalização das relações", disse ele à imprensa.

Estas medidas se dão em um contexto de tensões constantes entre a Rússia e os países-membros da Otan, cujas relações são minadas por várias questões - em especial, a anexação da península ucraniana da Crimeia, por parte de Moscou, em 2014.

Em 2018, a Otan expulsou sete membros da missão russa em represália pelo envenenamento, no Reino Unido, do ex-espião russo Sergey Skripal e de sua filha. Londres acusa Moscou pelo episódio.

À época, o número de acreditações da missão russa em Bruxelas foi reduzido de 30 para 20. Na quarta-feira, foi limitado a 10. A medida entrará em vigor no final de outubro.

A Rússia acusa a Otan, reiteradamente, de ter intenções agressivas contra o país.

A Otan é uma aliança político-militar fundada em 1949 pelos adversários da então União Soviética.