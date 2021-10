Ao menos 50 mortos e 140 feridos em explosão em mesquita no Afeganistão

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP)

Pelo menos 50 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas nesta sexta-feira (8) em uma explosão em uma mesquita xiita na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, informou à AFP um responsável local da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

A clínica da MSF em Kunduz recebeu "mais de 90 pacientes feridos e pelo menos 15 corpos, mas esse número vai mudar", disse o responsável, que pediu que sua identidade não fosse revelada.

O porta-voz do Ministério do Interior, Qari Sayed Khosti, confirmou à AFP que a ocorrência de uma explosão em Kunduz, sem dar mais informações. De acordo com moradores, a deflagração aconteceu perto da mesquita, durante a oração de sexta-feira ao meio-dia, a mais concorrida.