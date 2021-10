Clinica cancela eutanásia de colombiana que não tem quadro terminal

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

A eutanásia da colombiana Martha Sepúlveda, agendada para este domingo (10/10), foi cancelada pela clínica que iria fazer o procedimento. Martha iria se tornar a primeira pessoa da Colômbia a ter o procedimento feito mesmo sem ter um quadro terminal.



O Instituto Colombiano da Dor (Indocol) informou, por nota, que um comitê interdisciplinar reanalisou o caso de Martha na sexta-feira (8/10) e chegou a uma conclusão diferente.

“A partir de relatórios atualizados do seu estado de saúde e da evolução da paciente, definimos que não se cumpre o critério de doença terminal que havia sido determinado por um primeiro comitê", afirmou a clínica.

Martha Liria Sepúlveda, de 51 anos, tem esclerose lateral amiotrófica (ELA), não consegue andar e sofre com fortes dores. Ela conseguiu a autorização para ter a morte assistida depois que Corte Constitucional da Colômbia aprovou, em julho deste ano, que a eutanásia também pudesse ser realizada em casos de quem vive com intenso sofrimento físico ou psíquico proveniente de lesão corporal ou doença grave e sem cura. O procedimento é legal no país desde 1997, mas somente para pessoas com doenças terminais.