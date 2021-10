Lavas do tamanho de prédios

CB Correio Braziliense

(crédito: Jorge Guerrero/AFP)

Há três semanas em erupção, o vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, segue dando sinais de força. Blocos de lavas expelidas ontem tinham o tamanho de edifícios de três andares, segundo o Instituto Geológico Nacional Espanhol (ING). Ao menos 20 tremores na região também foram registrados no domingo. Até ontem, o sistema de monitoramento calculava que as lavas se estenderam por mais de 497 hectares e destruíram 1.186 construções. Especialistas do ING avaliam ser impossível determinar uma data para o fim das atividades vulcânicas. “Não podemos dizer que esperamos que uma erupção que começou há 21 dias termine em breve”, declarou Julio Pérez, o ministro regional da Segurança das Ilhas Canárias. O tempo médio de duração do fenômeno é de 55 dias, segundo o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias.