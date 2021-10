Irã anuncia futuro acordo de associação estratégica com a Rússia

AF Agência France-Presse

O Irã anunciou, nesta segunda-feira (11), que vai assinar uma parceria estratégica com a Rússia nos próximos meses, mais de meio ano depois de fechar um acordo semelhante com a China.

A consolidação dos laços com os aliados chinês e russo se dá em um contexto de forte tensão entre Irã e Estados Unidos.

"Entre Irã, China e Rússia, esboça-se o eixo oriental. Nos últimos anos, tornou-se necessário melhorar as relações entre Irã e Rússia e nos concentrarmos em parcerias estratégicas", afirmou o porta-voz do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, em Teerã.

"As disposições iniciais do documento, intitulado Pacto Global de Cooperação entre Irã e Rússia, foram concluídas", acrescentou ele, em entrevista coletiva.

"Estamos finalizando as diferentes cláusulas do documento e vamos enviá-lo para Moscou. Esperamos que a assinatura deste documento aconteça nos próximos meses", afirmou, explicando que se trata de um "plano estratégico de 25 anos elaborado com a China".

Em 27 de março, o Irã assinou um acordo de cooperação estratégica e cooperação comercial de 25 anos com a China, o qual inclui "cláusulas políticas e econômicas".

Em setembro, Teerã ingressou na Organização de Cooperação de Xangai, liderada por Rússia e China.