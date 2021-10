Capitão Kirk, de Star Trek, viaja ao espaço nesta quarta-feira

AF Agência France-Presse

(crédito: Blue Origin/ AFP)

Um foguete da empresa Blue Origin voará nesta quarta-feira (13) por alguns minutos no espaço, com um passageiro emblemático da conquista espacial a bordo: William Shatner, que interpretou o lendário Capitão Kirk da série Star Trek.

Aos 90 anos, ele será a pessoa de mais idade a viajar ao espaço.

Este é o segundo voo com passageiros a bordo da empresa do bilionário Jeff Bezos, que estava na primeira viagem, que aconteceu em julho.

A decolagem está prevista para as 9H00 locais (11H00 de Brasília), do oeste do Texas.

O foguete New Shepard, totalmente automatizado e reutilizável, decola verticalmente e consiste em um lançador e uma cápsula de design ultramoderno que se desprende durante o voo.

Impulsionado desta forma, vai além da chamada Linha Karman, a uma altitude de 100 km, que marca o limite do espaço segundo a convenção internacional.

Os passageiros podem sair de seus assentos e flutuar durante alguns momentos na gravidade zero.

A cápsula depois retorna à Terra, freado por três paraquedas e um propulsor traseiro. O lançador retorna aparte para pousar automaticamente não muito longe do ponto de decolagem.

No total, a experiência dura apenas 11 minutos.

Além do ator canadense, outros três passageiros estarão a bordo.

Chris Boshuizen é um ex-engenheiro da Nasa e cofundador da Planet Labs, empresa que fotografa a Terra em alta resolução todos os dias utilizando satélites.

Glen de Vries é cofundador da Medidata Solutions, uma empresa especializada em software para monitorar testes clínicos da indústria farmacêutica.

E finalmente, Audrey Powers, gerente da Blue Origin, particularmente a cargo das operações de voo e manutenção dos foguetes.

Menos de três meses depois do voo de Jeff Bezos ao espaço, a nova mostra a determinação de sua empresa de estabelecer sua presença no cobiçado setor do turismo espacial.

A empresa de Bezos mantém uma disputa acirrada com a Virgin Galactic, que oferece uma experiência similar de poucos minutos. Em julho, o bilionário britânico Richard Branson também voou ao espaço a bordo de uma nave de sua companhia.

Em setembro, a SpaceX, de Elon Musk, manteve quatro turistas espaciais durante três dias em órbita ao redor da Terra, uma missão muito mais ambiciosa (e cara).

"Estamos apenas no início, mas que começo milagroso e que assombro é ser parte dele", afirmou William Shatner em um vídeo divulgado pela Blue Origin.

Star Trek, exibida a partir de 1966 durante apenas três temporadas, relatou as aventuras da USS Enterprise, lançada em uma missão de exploração interestelar.

Os fãs da ficção científica, incluindo Bezos, a transformaram em uma série cult. O fundador da Amazon inclusive apareceu em um dos muitos filmes derivados da série, irreconhecível sob uma maquiagem de personagem alienígena.

"O capitão Kirk, interpretado por Shatner, é talvez mais que ninguém 'a última fronteira' para algumas gerações nos Estados Unidos e no mundo", declarou à AFP o roteirista americano Marc Cushman.

O ator e seu personagem "eram símbolos do crescente interesse da nação - e do mundo - pela exploração espacial", completou.

Liderada durante muito tempo por agências governamentais, a conquista do espaço agora conta com o apoio crescente de empresas privadas. E William Shatner é parte desta promoção.