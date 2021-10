Bilionários deveriam focar em salvar a Terra em vez de turismo espacial, diz príncipe William

George Bowden - BBC News

O príncipe William, duque de Cambridge e segundo na linha de sucessão ao trono britânico, disse em entrevista para a BBC que empreendedores bilionários deveriam se concentrar em achar soluções para salvar a Terra, em vez de se dedicar ao turismo espacial.

Na opinião dele, grandes mentes e cérebros deveriam estar "tentando consertar este planeta, e não tentando encontrar o próximo lugar para se viver".

Ele também alertou sobre o aumento da "ansiedade climática" entre as gerações mais jovens.

As declarações foram dadas em entrevista ao programa Newscast, da BBC, às vésperas da primeira cerimônia de premiação do Earthshot Prize — lançado pelo príncipe para recompensar aqueles que tentam salvar o planeta.

O nome do prêmio é uma referência ao termo "moonshot", usado pelos Estados Unidos para designar seu ambicioso projeto de levar a primeira pessoa à lua na década de 1960, quando John F. Kennedy era presidente.

Ao comentar sobre a atual corrida espacial e o ímpeto de promover o turismo espacial, William afirmou: "Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para se viver".

"Acho que, em última instância, foi isso que me convenceu dessa ideia — é realmente crucial focar neste [planeta], em vez de desistir e ir para o espaço experimentar e pensar em soluções para o futuro."

Na quarta-feira (13/10), o ator William Shatner — que interpretou o capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas— se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço, aos 90 anos.

Ele voou por 10 minutos a bordo da cápsula suborbital da empresa espacial Blue Origin, do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Os empreendedores Richard Branson e Elon Musk também estão construindo suas empresas espaciais.

O príncipe William disse ao jornalista Adam Fleming, do Newscast, que não tinha "absolutamente nenhum interesse" em voar no espaço, acrescentando que havia uma "questão fundamental" sobre o custo do carbono dos voos espaciais.

O jornalista Adam Fleming, da BBC, entrevistou o príncipe William para o programa Newscast

Ele alertou ainda que há "um aumento da ansiedade climática" entre os jovens, cujo "futuro está basicamente ameaçado o tempo todo".

"É muito perturbador e gera muita ansiedade", declarou.

Pai de três filhos, o príncipe desafiou os demais adultos a "se conectarem com sua criança interior para lembrar o quanto significava estar ao ar livre e o que estamos roubando dessas futuras gerações".

William também disse que seu pai, o príncipe Charles, enfrentou dificuldades ao alertar sobre a mudança climática: "Tem sido um caminho árduo para ele".

Ele lembrou que Charles, inspirado pelo pai, o falecido duque de Edimburgo, "falou sobre as mudanças climáticas muito antes, logo no início, antes que alguém pensasse que isso era um tema".

E acrescentou que "seria um desastre absoluto se [o príncipe] George estiver sentado aqui falando" sobre salvar o planeta daqui a 30 anos.

Os cinco vencedores do Earthshot Prize serão anunciados em uma cerimônia no final deste mês — cada um vai receber £ 1 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões).

